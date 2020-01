Pochi posteggi davanti alla chiesa. E nel piazzale arriva il disco orario

Arriva il disco orario in via Negarville interno 8, nel quartiere Mirafiori Sud. Dopo le numerose segnalazioni dei residenti della zona circa le quotidiane difficoltà a trovare parcheggio, adesso davanti alla parrocchia di San Luca la sosta a rotazione diventa realtà, con gli operai che la settimana scorsa hanno iniziato a disegnare per terra gli appositi stalli. Alla fine dei lavori saranno nove i parcheggi con disco orario.

Quest’ultimo è previsto dal lunedì al sabato, dalle ore 8 del mattino fino alle 14 del pomeriggio, con gli automobilisti che dovranno, obbligatoriamente, stazionare per un massimo di due ore e indicare l’orario di arrivo sul parabrezza della loro vettura. È quanto previsto dall’ordinanza del servizio Viabilità comunale pubblicata a fine novembre, sulla base di un progetto di riorganizzazione della circolazione del piazzale di Mirafiori Sud redatto insieme agli uffici della circoscrizione Due e al corpo di polizia municipale. «Il disco orario all’interno 8 di via Negarville – precisa Alessandro Nucera, vicepresidente della Circoscrizione – è stato pensato per dare un maggiore respiro a un’area dove trovare posto non è semplice. Si partirà non appena finiranno i lavori di posa della segnaletica orizzontale e verticale, iniziati venerdì scorso».

Dunque, buone notizie finalmente per gli abitanti del rione, che da tempo lamentavano problemi cronici di posteggio tra la parrocchia e il giardino Emilio Pugno. Disagi dovuti a più fattori. In primis, i funerali, in media due o tre alla settimana, che quando avvengono intasano tutto il parcheggio davanti alla chiesa di San Luca e impediscono addirittura, ai fedeli “ritardatari”, la partecipazione alla funzione religiosa. In seconda battuta, l’arrivo in massa delle auto dei lavoratori Fiat. Sì perché durante la settimana, di giorno, l’area del piazzale è spesso occupata dalle macchine di quei dipendenti che lavorano in via Plava ma non trovano più posto dopo la nascita della pista ciclabile. E così, in questi ultimi tempi per gli abitanti è diventato sempre più difficile trovare parcheggio e poi recarsi all’ufficio postale, in farmacia o a fare la spesa nei negozi. Tant’è che in alcune circostanze si verifica il fenomeno della malasosta, col conseguente rischio multe. Ora, col disco orario, la speranza è che le cose migliorino.