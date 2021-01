«Potenziate il tragitto del bus». Ecco l’appello per il 63 barrato

Prolungare l’orario e potenziare la linea del bus di periferia. Lo chiedono a gran voce, a Mirafiori Sud, i residenti del “villaggio”, cioè la zona abitativa del quartiere compresa tra via Biscaretti e via Plava. Un’area servita, per quanto riguarda i mezzi pubblici, dalla linea 63 barrato che viaggia da piazzale Caio Mario a via Negarville, con 12 fermate totali.

Una linea che però da tempo viene criticata per i suoi ritardi, a volte anche intorno alla mezzora tra un passaggio e un altro di un autobus. Ma il problema si presenza – in condizioni normali – soprattutto durante le ore notturne del weekend perché chi abita nella zona del “villaggio” e prende i mezzi pubblici lamenta disagi nel tornare a casa. Così ecco la richiesta di prolungare l’orario del bus 63 barrato oltre la mezzanotte il venerdì e oltre le 01.40 il sabato – cioè gli orari attuali degli ultimi due passaggi – per consentire la concomitanza con l’arrivo del 4 night buster notturno e permettere ai cittadini di andare da corso Unione a via Plava senza dover usare mezzi alternativi.

Se ne parlerà alla Due, con un’interpellanza dei Moderati, prima firmataria Elena Zeppola. «Questa problematica – spiega Zeppola – è presente da tempo a Mirafiori Sud, perché la linea bus 63 barrato è molto importante per gli abitanti di zona. L’amministrazione, insieme a Gtt, deve migliorare il servizio».