Povertà: 460 mila euro per sostegno dei senza dimora

Saranno destinati 460 mila euro per il sostegno dei senza tetto nel territorio regionale con l’esclusione di Torino che, in quanto capoluogo, è stata oggetto di un finanziamento ad hoc. La somma sarà divisa fra gli ambiti territoriali Alessandria-Valenza, Asti Nord Sud Centro, Biella-Cossato, Cuneo Sud-Ovest, Novara, Vco e Vercelli.

L’INIZIATIVA

Lo ha deciso la Giunta nella riunione di oggi. Il 50% del finanziamento servirà per interventi da realizzare secondo l’approccio “housing first”, il 20% per l’aggancio e la presa in carico dei senza dimora, fino al 10% per il supporto ai bisogni primari di queste persone, 10% anche per attività di formazione del personale incaricato di tali servizi, 10% per assistenza tecnica. Approvate anche le linee guida per la definizione dei progetti personalizzati di uscita dalla povertà rivolti ai beneficiari del reddito di inclusione. I risultati della sperimentazione dovranno essere presentati alla Regione entro il 31 gennaio 2019.