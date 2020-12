Povertà, l’allarme di monsignor Nosiglia: “A Torino è in aumento, serve solidarietà”

E’ emergenza “povertà a Torino”, dove questa autentica piaga “sta crescendo” in particolare nelle cosiddette “fasce grigie, quelle dei lavoratori che perdono il posto o hanno salari inadeguati; e lavoratori saltuari, stagionali, dell’agricoltura ma anche di cultura e spettacolo, assunti senza tutele, autonomi, commercianti, partite Iva”. A lanciare l’allarme l’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia che nel tradizionale appuntamento di fine anno con la stampa ha ribadito: “nel corso del 2020 sono state circa 9.000 le famiglie seguite dai 107 centri di ascolto e servizio della Caritas diocesana, di cui 65 a Torino, per un totale di 30.000 persone“.

L’AIUTO DELLA DIOCESI

Per il prelato: “in oltre la metà dei casi, il 51%, si è trattato di soggetti incontrati per la prima volta”. La “più parte ha bussato alle nostre porte a causa della perdita del lavoro (30%) o per decremento delle entrate economiche (15)” ha proseguito l’arcivescovo rilevando che il Centro di Ascolto diocesano “Le Due Tuniche”, nel solo 2020, ha accolto circa 14.000 persone erogando 9.000 contributi per spese alimentari, di cui molte a domicilio, ad anziani, malati di Covid, donne con figli piccoli”. Numeri, ha proseguito Nosiglia “a cui si aggiungono quelli della rete delle parrocchie, dove sono in funzione 15 mense, rifornite soprattutto da donazioni di privati o da iniziative di aziende”.

L’APPELLO ALLA SOLIDARIETA’

“Dietro ai poveri che vediamo e che ci cercano ci sono quelli che non vediamo e non ci cercano – ha osservato ancora l’arcivescovo – è il momento, dunque, da un lato della solidarietà della porta accanto, in cui mobilitarci con le persone vicine a noi e di cui spesso non conosciamo i problemi e dall’altro altro potenziare il servizio agli anziani malati o in quarantena che non possono ricevere visite da parenti e amici. La Regione si è impegnata a sostenere anche economicamente queste realtà ma finora non si è visto alcun impegno specifico”.

IL DRAMMA DELLE CRISI AZIENDALI

Per monsignor Nosiglia: “il susseguirsi delle crisi aziendali sta minando il sistema economico torinese, ulteriormente aggravato dalla situazione di crisi socio-sanitaria dettata dalla pandemia di Covid e si prepara, dalla prossima primavera, un periodo di gravi rischi per il mondo del lavoro”. Sarà necessario, pertanto, è l’auspicio dell’arcivescovo “avere luoghi di ascolto e accompagnamento delle persone, affinché la ricerca del lavoro non diventi un’azione individuale, ma sia sostenuta da tutta la comunità”.

IL CASO DELLA PININFARINA ENGINEERING

Tra le crisi aziendali ricordate da Nosiglia, di cui, nel corso del 2020, l’arcivescovo di Torino si è interessato e adoperato in prima persona, affinché potesse trovarsi una soluzione positiva, ultima in ordine di tempo, la vicenda della Pininfarina Engineering. A tal proposito, il prelato ha ricordato che “venerdì l’assemblea dei lavoratori ha dato il proprio consenso in maggioranza alla proposta dell’azienda per risolvere la vertenza. Si tratta di un accordo che dovrebbe garantire un percorso diversificato per i lavoratori coinvolti. Sono pertanto lieto per quei lavoratori che troveranno immediata ricollocazione, ma mi dispiace che altri almeno per ora dovranno fare un altro percorso sostenuti dagli ammortizzatori sociali in attesa di trovare una nuova occupazione”.

INCLUSIONE MEDIANTE IL LAVORO

“Quando ho incontrato tutti i lavoratori avevo chiesto loro di restare uniti e solidali per cui rinnovo e auspico che si avvii uno sforzo comune di responsabilità da parte di tutte le forze coinvolte, per sostenere queste persone nel loro percorso di ricollocazione e ricerca di un nuovo lavoro. L’inclusione mediante il lavoro resta infatti sempre la priorità da perseguire“, ha concluso Nosiglia”.