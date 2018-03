Prati rovinati da fuochi e incivili. E le aree pic-nic cadono a pezzi

Con l’arrivo della primavera nei parchi cittadini torna anche il problema legato ai “merenderos”. Con le aree attrezzate già vandalizzate o utilizzate in modo improprio. E come ogni anno le vittime predilette risultano essere l’area verde della Pellerina e quelle della Confluenza e della Colletta. Solo lo scorso week-end c’erano già decine di famiglie che grigliavano salsicce e costolette, in barba al regolamento comunale che vieta l’accensione di fuochi nel parco più grande di Torino.

La zona attrezzata a pic-nic, la più gettonata, si è trasformata in una vera e propria discarica di rifiuti, con centinaia di bottiglie di birra sparse ovunque, sacchi di carbonella aperti, e piatti di plastica buttati sull’erba. Uno spettacolo indecoroso lasciato dagli incivili e perdurato per giorni. I cestini, seppur numerosi, erano infatti tutti pieni, «e ci si chiede perché queste persone non portino via la spazzatura» protestano i residenti della zona che ora temono una situazione fuori controllo per questo week-end di Pasqua.

«Il Comune deve mettere bidoni più grandi ed è necessario un maggior passaggio dell’Amiat» fanno presente i frequentatori del parco. Alle rimostranze dei cittadini si aggiunge anche il consigliere della circoscrizione Quattro Federico Varacalli che in un’interpellanza ha proposto di «inserire nel parco due aree barbecue attrezzate».

Disagi in serie anche tra le circoscrizioni Sei e Sette, dove i parchi vengono presi d’assalto ogni weekend. Con l’arrivo della bella stagione. Le postazioni per il barbecue risultano danneggiate e trascurate, ormai ridotte a campo di battaglia.

Su un palo compare addirittura un cartello che vieta ai fruitori di salirci. Completano il quadro gli alberi danneggiati. E i 17mila euro spesi, a guardare le condizioni del parco, sembrano davvero andati in fumo.