Pratiche auto senza code e stress? La soluzione è una sola

Se fare la coda negli uffici pubblici, specialmente in questi tempi che non sono ancora sicuri diventa un problema e se avete bisogno di pratiche al PRA o alla Motorizzazione, la soluzione è una sola. Affidarsi a professionisti, come l’Agenzia Duezeta di Collegno (a due passi da Torino) che è in grado di fornire lo stesso tipo di servizio, con risultati certi e tangibili.

Consorziata al gruppo Sermetra, l’Agenzia Duezeta propone la consulenza e lo svolgimento di tutte pratiche automobilistiche. Immatricolazioni, reimmatricolazioni, passaggi di proprietà, emissione carte circolazione, gestione fermi amministrativi, duplicati patenti, pagamenti e gestione bollo auto, documenti per veicoli esteri e storici, e molto altro. «La nostra missione è questa da sempre, rendere più facile la vita degli automobilisti, farlo adesso è ancora più necessario», spiega Alessandro Zanatta.

Agenzia Duezeta, corso Francia 16/c Collegno. Telefono: 011.4032087 Orario: 9-12,30, 15-19

(chiuso sabato e domenica), www.agenziaduezeta.it