Pratiche auto senza problemi e senza code

Dalle immatricolazioni ai documenti per veicoli esteri e storici: ecco come l'agenzia Duezeta semplifica la vita di tutti gli automobilisti

Tra le eredità pesanti che il lockdown ha lasciato c’è anche quella di uffici pubblici operativi con potenzialità minori al consueto, per rispettare le regole e per lo smart working. E allora come possono fare gli automobilisti che normalmente si rivolgono a PRA o Motorizzazione? Semplice, andare all’Agenzia Duezeta di Collegno (ma vicinissima da Torino) che è in grado di fornire lo stesso tipo di servizio, garantendo che vada anche a buon fine.

Consorziata al gruppo Sermetra, Duezeta propone la consulenza e l’espletamento di tutte pratiche automobilistiche. Immatricolazioni, reimmatricolazioni, duplicati patenti, pagamenti e gestione bollo auto, passaggi di proprietà, emissione carte circolazione, gestione fermi amministrativi, documenti per veicoli esteri e storici, e molto altro. «Da sempre semplifichiamo la vita degli automobilisti, ancora più è necessario farlo adesso», spiega Alessandro Zanatta.

Agenzia Duezeta, corso Francia 16/c Collegno. Telefono: 011.4032087 Orario: 9-12,30, 15-19 (chiuso sabato e domenica), www.agenziaduezeta.it