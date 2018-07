Confindustria critica il “decreto dignità” di Di Maio, teso a contrastare la precarietà. «Sono le imprese che creano il lavoro – dice – e l’occupazione stava crescendo, mentre ora il Governo fa retromarcia sulle innovazioni normative che avevano contribuito a quella crescita». Già. Spesso dimentichiamo che il lavoro, precario o no, lo creano i cosiddetti “padroni”. Invece li si demonizza e si continua a definire il precariato come un’ingiustizia, una vergogna, una “nuova schiavitù”. Non è così. Negli Stati Uniti sono precari tutti, come precaria è la vita. Qui lo sono solo i lavoratori a tempo determinato, e con loro la marea di autonomi (negozianti, artigiani, imprenditori, professionisti, artisti…) che precari lo sono sempre stati e sempre lo saranno, cioè possono contare solo sulla loro abilità e sulla loro salute, per evitare il lastrico. Sono state le sinistre che, per acquisire consenso fra i salariati, hanno vietato ingaggi, premi e licenziamenti “mirati”, cioè meritocratici. Se per trovare un collocamento devi ricorrere al sindacato che lo controlla, non è tanto diverso dal caporalato. Idem per il licenziamento: se te lo scansano i sindacati, è chiaro che ti conviene votare per i partiti di cui essi sono la cinghia di trasmissione. Risultato? Economia asfittica, abusi “coperti”, licenziamenti impossibili. Rimedio? Solo un rapporto che contenga fin dall’inizio il vietatissimo licenziamento, cioè il precariato. Se poi l’assunto è buono, lo si conferma. Nel privato le ditte fanno a gara per rubarsi “quelli buoni” e assumerli fissi. Chi resta precario è perché non è “di quelli buoni”, e per lui sarà sempre peggio, con la globalizzazione.

[email protected]