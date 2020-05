Precarie condizioni igieniche e alimenti scaduti, chiuso locale in corso Vittorio Emanuele II [FOTO]

Intervento di polizia municipale, Asl e commissariato San Secondo: sequestrati oltre 20 chili di prodotti in cattivo stato

Ieri pomeriggio, agenti della Sezione I (Crocetta, Centro) della Polizia Municipale, in un’azione congiunta con personale dell’ASL e del Commissariato San Secondo, hanno chiuso per precarie condizioni igieniche un esercizio pubblico con attività di somministrazione alimentare sito in corso Vittorio Emanuele II.

Gli agenti, in particolare, hanno sequestrato circa 15 chili di prosciutto scaduto, un kebap di 6 chili in cattivo stato di conservazione e altri 16 prodotti alimentari messi in vendita senza etichettatura.

Il titolare del negozio è stato denunciato in stato di libertà per vendita di prodotti in cattivo stato di conservazione. Il locale resterà chiuso fino al ripristino delle normali condizioni igienico sanitarie.