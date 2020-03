Da precario a jolly. Così Simone Edera ha scalato posizioni

Il Simone Edera 2.0. Da precario a jolly, per il “canterano” granata a Napoli può essere cominciato un nuovo capitolo. Perché dopo un anno nero, tra infortuni e scelte tecniche che lo hanno penalizzato, il classe 1997 vuole ripartire. Un anno fa, di questi tempi, stava entrando nel vortice dei problemi fisici: era andato a Bologna, da Mihajlovic, per cercare spazio, ma una spalla malconcia e l’operazione di appendicectomia non gli diedero la possibilità di sfondare. E durante l’estate scorsa non è andata meglio, con il forfait per Bormio perché nuovamente sotto i ferri, questa volta per risolvere un’instabilità alla spalla. Di fatto, è tornato a pieno regime soltanto a metà settembre, ma con l’handicap di una preparazione estiva svolta a livello personalizzato e non insieme al resto dei compagni. E poi, un rapporto con Mazzarri che non è mai sbocciato: 54 minuti in totale in questa stagione, una conferma in inverno strappata in extremis. Ora, però, potrebbe essere cambiato tutto.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++