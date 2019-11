Precedenza non data: scontro all’incrocio tra due auto. Una si ribalta sul fianco

Feriti due automobilisti: sono stati accompagnati al pronto soccorso. Non sono in pericolo di vita

E' successo la notte scorsa tra via Chiesa della Salute e via Saorgio a Torino

Scontro all’incrocio, tra una Fiat Seicento e una Fiat Punto, sembra, per una precedenza non data. E’ successo la scorsa notte, al bivio tra via Chiesa della Salute e via Saorgio. Nello schianto, la Punto si è ribaltata su un fianco.

FERITI TRASPORTATI IN OSPEDALE

Due automobilisti sono rimasti feriti nel violento incidente. Soccorsi dal 118, sono stati accompagnati in ambulanza, uno all’ospedale Maria Vittoria e l’altro al Giovanni Bosco. Non sono in pericolo di vita.

VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

Sul posto, con i mezzi di soccorso, anche i carabinieri ed una squadra dei vigili del fuoco cui è toccato il compito di estrarre i feriti dalle auto, in particolare, dall’abitacolo della vettura ribaltata.