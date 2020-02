Precipita per 100 metri dalla cascata di ghiaccio Ciucchinel: grave 29enne di Carmagnola

Grave incidente, questa mattina, in alta Valle Vairata nel Cuneese dove, poco dopo le 8, un alpinista 29enne di Carmagnola (To) è stato trovato privo di sensi alla base della cascata di ghiaccio Ciucchinel (nel Comune di Bellino) da cui, molto probabilmente, sarebbe precipitato mentre la scalava. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese: il giovane è stato soccorso in “codice rosso” per politrauma e trasferito al Cto di Torino.

ALLARME LANCIATO DA ALTRI ALPINISTI

Stando alle prime ricostruzioni, il malcapitato sarebbe precipitato nel vuoto dall’ultimo tiro della cascata, scivolando per oltre 100 metri. L’allarme è stato lanciato da un gruppo di erscursionisti che, trovandosi a transitare in zona, hanno notato il corpo del 29enne alla base dell’itinerario, a una quota di circa 1.800 metri.

ELIAMBULANZA DEL 118 SUL POSTO

Sul posto è stata inviata l’eliambulanza 118 che ha dapprima sbarcato il medico e il tecnico del Soccorso alpino e in seguito ha recuperato un altro tecnico in valle e lo ha condotto sul posto con l’infermiere dell’équipe. Le operazioni di stabilizzazione e recupero del ferito sono state particolarmente complesse per il luogo impervio in cui si trovava e per la gravità delle sue condizioni. Successivamente, la barella è stata caricata sull’elicottero e il giovane alpinista di Carmagnola è stato condotto in ospedale.