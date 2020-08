Precipita col deltaplano e muore carbonizzato

Il 54enne era in vacanza in Sicilia con la famiglia

Aveva deciso di trascorrere le vacanze in Sicilia con la famiglia e gli amici. Un’occasione per visitare quella regione anche in un modo alternativo: dall’alto. Luigi Leuci, 54 anni, era infatti un grande appassionato di volo e proprio il suo amore per il deltaplano gli è costato la vita.

È successo ieri mattina, alle prime luci dell’alba. Leuci, elettricista sposato e con due figlie, originario di Nichelino ma residente a Moncalieri, aveva deciso di dedicare la giornata al volo, mentre la famiglia si sarebbe rilassata in spiaggia. Lui invece, con altri amici con cui condivideva la stessa passione, sarebbe decollato intorno alle 6 da Marina di Modica per poi atterrare a Fiumefreddo. Secondo le prime ricostruzioni, non appena il velivolo si è staccato dal suolo, Leuci – che aveva alle spalle moltissime ore di volo e una lunga esperienza – avrebbe capito subito che qualcosa non stava andando per il verso giusto.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++