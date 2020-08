Precipita col parapendio e resta impigliato negli alberi con le gambe fratturate

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi tra le alture del Canavese. Un uomo è precipitato col parapendio in una zona impervia, a circa 1.500 metri di quota, rimanendo incastrato tra gli alberi nei pressi di un alpeggio. Si era lanciato dal santuario di Santa Elisabetta a Colleretto Castelnuovo.

SI E’ ROTTE ENTRAMBE LE GAMBE

Ancora sconosciuti i motivi dell’incidente. Nella caduta, il malcapitato (in questo momento sono in corso le operazioni di soccorso e recupero) avrebbe riportato la frattura di entrambe le gambe.

A CHIESANUOVA I CAMPIONATI ITALIANI

A Chiesanuova, poco distante dal luogo dell’incidente, proprio in questi giorni sono in corso i campionati italiani di parapendio: lo sfortunato parapendista però non fa parte degli iscritti alla gara.