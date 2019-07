Precipita con il parapendio e si schianta al suolo: salvo dopo un volo di dieci metri

Se l’è cavata con diverse fratture alle spalle l’uomo di 78 anni caduto, ieri, da un’altezza di circa dieci metri, mentre praticava parapendio. L’incidente si è verificato poco dopo le 19, in località Pavaglione, frazione di Chianocco.

SOCCORSO, E’ STATO RICOVERATO AL CTO

Il malcapitato è stato soccorso dal personale sanitario del 118, giunto sul posto in elicottero insieme ad un’ambulanza: i “camici bianchi” lo hanno immediatamente stabilizzato prima di trasportarlo al Cto di Torino dove il 78enne è stato ricoverato. Al di là del brutto volo, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni ai medici che lo hanno preso in cura. L’uomo non è in pericolo di vita.

SUL CASO INDAGANO I CARABINIERI

Sul posto, per gli accertamenti di rito e le indagini del caso, è giunta una pattuglia di carabinieri della compagnia di Susa. A loro fare piena luce sull’incidente.