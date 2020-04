Precipita nella Dora Riparia: salvato dai vigili del fuoco [LE FOTO]

E' accaduto all'altezza del ponte che attraversa il fiume, in via Livorno, a Torino

Salvataggio rocambolesco, la scorsa notte, a Torino dove i vigili del fuoco del locale comando sono dovuti intervenire, poco prima della mezzanotte, per soccorrere un uomo precipitato sul greto della Dora Riparia. E’ accaduto all’altezza del ponte che attraversa il fiume, in via Livorno.

FERITO TRATTO IN SALVO

La squadra di pompieri ha calato gli operatori del Saf (il nucleo speleo alpino fluviale) sul greto del fiume con un’autoscala. Qui i vigili del fuoco hanno imbragato il ferito posizionandolo su una barella, poi lo hanno tirato su dove è stato affidato ai soccorritori del 118 giunti, nel frattempo sul posto, con un’ambulanza.

ANCHE LA POLIZIA SUL POSTO

In via Livorno, per gli accertamenti del caso, è giunta anche una pattuglia della polizia di stato.