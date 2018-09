Il soccorso alpino ha recuperato al fondo di un vallone il cadavere di un uomo di 70 anni residente a Caluso, morto questa mattina all’Alpe Seral, località del Comune di Locana.

INUTILE LA CORSA IN OSPEDALE

Si tratta di un cercatore di funghi, deceduto dopo un volo di oltre settanta metri tra le rocce. La salma, poi trasportata in elicottero all’ospedale di Cuorgnè, è ora a disposizione della procura di Ivrea per gli eventuali accertamenti. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.