E' ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Parini di Aosta

Incidente ad alta quota: è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Parini di Aosta un alpinista torinese di 53 anni, che, questa mattina, è precipitato per circa 30 metri sull’Aiguille Croux, in val Veny.

L’uomo, che era rimasto legato alla corda, è stato soccorso dall’elicottero del soccorso alpino valdostano. Illeso il suo compagno di scalata.