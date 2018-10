In preda alla gelosia, pubblica le foto osé della compagna su Fb: condannato a 1 anno e 6 mesi

In preda alla gelosia ha pensato bene di pubblicare su Facebook alcune foto osé della compagna, memorizzate sullo smartphone della fidanzata, aggiungendo frasi offensive nei confronti della donna.

CONDANNATO IMPRENDITORE 39ENNE

Un imprenditore di 39 anni è stato condannato stamattina dal Tribunale di Torino a 1 anno e 6 mesi di reclusione (oltre a una provvisionale di 20 mila euro) per diffamazione, maltrattamenti e lesioni.

LA DONNA ERA STATA ANCHE PERCOSSA

Come è emerso durante il dibattimento, sempre per gelosia, in alcune occasioni la donna era stata percossa, riportando lievi lesioni. Oltre che per diffamazione e lesioni, avendo la coppia vissuto insieme per qualche mese, l’uomo è stato condannato per maltrattamenti in famiglia.