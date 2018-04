Pregiudicati ai tavolini e droga nascosta nelle pattumiere: la polizia chiude un bar di corso Brin

Quindici giorni di stop, con relativa sospensione della licenza per la somministrazione di cibi e bevande. E’ quanto gli agenti della Polstato hanno notificato al titolare di un bar cinese in corso Benedetto Brin nel quartiere Madonna di Campagna, a Torino. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Torino Francesco Messina.

PREGIUDICATI E DROGA NEL LOCALE

Il locale finito sotto la lente degli inquirenti, era stato più volte “visitato” dalle forze dell’ordine. L’ultimo controllo risaliva allo scorso 31 marzo. In quella occasione, i poliziotti identificarono 18 clienti, tutti stranieri, 11 dei quali gravati da diversi precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Alcuni tra loro risultarono inoltre irregolari sul territorio nazionale. Uno, in particolare, fu trovato in possesso di alcuni grammi di droga ed un altro ancora risultò “ricercato”.

IL BAR ERA GIA’ STATO CHIUSO NEL 2016

A peggiorare la situazione, in quella stessa circostanza, era giunto anche il ritrovamento, all’interno del locale di corso Brin, di diversi frammenti di hashish nascosti in alcune pattumiere. La droga, di cui non era stato possibile accertare né la provenienza né il possesso, era stata sequestrata con provvedimento a carico di ignoti. Il bar di corso Brin era già stato oggetto di un analogo provvedimento di chiusura nel dicembre del 2016.