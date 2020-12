Pregiudicato evade dai domiciliari: intercettato in strada, cerca di fuggire. Bloccato

L'intervento della Volante in corso Regina Margherita a Torino

Evade dagli arresti domiciliari e finisce dritto dritto nella rete della polizia. E’ successo in corso Regina Margherita a Torino dove un pregiudicato 34enne di origine marocchina, è stato intercettato e arrestato dalla polizia, con l’accusa di evasione.

L’INUTILE TENTATIVO DI FUGA

A notarlo in strada, dove non avrebbe dovuto trovarsi, sono stati gli agenti di una volante, che hanno visto l’uomo uscire da un palazzo. Quando l’evaso si è accorto della presenza delle forze dell’ordine è rientrato nello stabile e ha cercato di fuggire, ma non ha avuto scampo. Raggiunto, è stato immediatamente bloccato.