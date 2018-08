Premiata Drogheria – Prelibate goloserie, oli e vini pregiati spillati solo per voi

Il vantaggio del vino sfuso (ma anche in bottiglia, così come la birra), senza per questo perdere in qualità e buon gusto: è la sfida vincente della Premiata Drogheria di corso Raffaello 19 bis. Gaetano Murgese testa personalmente tutto quello che di buono propone ai suoi clienti, affidandosi a piccoli produttori locali e puntando quasi esclusivamente sul Made in Italy. Così in Drogheria ci sono vini bianchi, rossi e frizzanti da Piemonte, Veneto, Trentino, Sardegna, Abruzzo, Sicilia e Marche, ma anche olio extravergine, deliziose marmellate, una selezione di prodotti conservati in vetro (dai tomini sott’olio ai peperoncini passando per diverse salsine tipiche), paste artigianali, grappe piemontesi e venete. E prima dell’acquisto, si può degustare liberamente.

La Premiata Drogheria è aperta da lunedì a sabato con orario 10.30-13.30,15.30-20.30. Contatti: 339.8309691.