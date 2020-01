“Premio coraggio 2019” a Sinisa Mihajlovic, l’omaggio dello stadio “Grande Torino”

Momenti di forte emozione, questo pomeriggio, sugli spalti dello stadio “Grande Torino“. Poco prima del fischio d’inizio di Torino-Bologna, infatti, lo speaker dell’impianto di gioco torinese ha ricordato il “Premio Coraggio 2019” consegnato ieri dalla Fondazione Quarto Potere e da CronacaQui (per mano del direttore del quotidiano Beppe Fossati) all’ex tecnico granata Sinisa Mihajlovic per “l’intrepida forza con cui ha affrontato la malattia, esempio fulgido per chi vive un momento difficile della propria esistenza”. E giù applausi tra i tifosi del Toro e quelli emiliani. “Sono contento di ricevere questo premio qui, perché Torino è una città che mi è rimasta nel cuore” ha commentato ieri Sinisa.