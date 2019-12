Il “Premio Coraggio” a Sinisa Mihajlovic fa il giro del mondo

È bastato un click per farle fare il giro del Web, e del mondo. Così la notizia dell’assegnazione a Sinisa Mihajlovic del Premio Coraggio 2019 da parte della “Fondazione Quarto Potere” e da parte del nostro quotidiano CronacaQui, «per l’intrepida forza con cui ha affrontato la malattia, esempio fulgido per chi vive un momento difficile della propria esistenza», è arrivata in ogni angolo del globo, fino alla sua amata Serbia, nazione che ha dato i natali all’allenatore del Bologna il 20 febbraio di 50 anni fa.

Tra i primi a rilanciare la notizia battuta dall’Ansa nella serata di lunedì, il cliccatissimo sito Web del Biscione www.sportmediaset.it: “A Sinisa Mihajlovic il Premio Coraggio 2019”, il titolo. Poi è stato rilanciato dall’agenzia di stampa internazionale che si occupa dei Paesi del Sud America Ansalatina.com: “Premio para Sinisa Mihajlovic”, il titolo del lancio.

