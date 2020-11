Prende a pugni e tenta di rapinare il ragazzo delle pizze: inseguito e arrestato dalla polizia

E' successo sabato sera, in via Cherubini a Torino

Ha distratto il ragazzo in attesa delle pizze da consegnare a domicilio, chiedendogli se sulla “comanda” ci fosse il proprio nome; un volta avuta la sua attenzione, lo ha preso a pugni in faccia, facendolo finire a terra. Poi ha continuato ad aggredirlo, tentando in tutti i modi di togliergli la borsa che il malcapitato aveva a tracolla. L’episodio è accaduto sabato sera, in via Cherubini 55, a Torino. Autore del folle gesto: un 25enne di nazionalità marocchina.

INTERCETTATO IN PIAZZA RESPIGHI

Il parapiglia ha attirato l’attenzione di alcune persone e così il balordo si è dato alla fuga. Personale della Squadra Volante, giunto rapidamente sul posto, si è immediatamente messo sulle tracce del fuggitivo, riuscendo ad intercettarlo, poco dopo, in piazza Respighi: le descrizioni ed il suo abbigliamento collimavano, così come anche il tatuaggio sulla mano sinistra, con le descrizioni fornite dalla vittima.

CONTROLLI IN QUESTURA

Vistosi perduto, il venticinquenne ha tentato una nuova fuga ma è stato immediatamente raggiunto e immobilizzato dalle forze dell’ordine. Sottoposto a controlli, il giovane è risultato privo di documenti e ha dato differenti versioni a proposito del proprio domicilio; gli accertamenti esperiti a suo carico, negli uffici della Questura, hanno fatto emergere, sotto un alias, numerosi precedenti a carico dell’uomo.

ERA IN LIBERTA’ VIGILATA

Irregolare sul territorio nazionale, il 25enne è risultato, tra l’altro, anche sottoposto alla misura della libertà vigilata, ai cui relativi controlli si stava sottraendo, ormai, da 15 giorni; per questo aveva fornito false generalità alle forze dell’ordine. Il marocchino è stato arrestato per tentata rapina e denunciato per false dichiarazioni sull’identità personale.