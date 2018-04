Prende a pugni i ragazzini e gli ruba il pallone: arrestato dalla polizia

Il balordo, un 25 enne, ha avvicinato i giovani che stavano giocando a calcio. Voleva i soldi che avevano in tasca e, quando hanno cercato di allontanarsi impauriti, li ha aggrediti

Ha aggredito un gruppo di ragazzini minorenni e ha rubato loro il pallone. Un giovane italiano di 25 anni è stato arrestato dalla polizia, a Torino, per rapina. L’uomo, fermato dagli agenti del commissariato Centro in corso Einaudi, nel quartiere Crocetta, ha avvicinato i giovani che stavano giocando a calcio nel parco. Voleva i soldi che avevano in tasca e, quando hanno cercato di allontanarsi impauriti, li ha presi a pugni.

AVEVA GIA’ AGGREDITO UN AUTOMOBILISTA

Poco prima, in via Marco Polo, aveva aggredito un automobilista che stava telefonando. Ha aperto la portiera della macchina e gli ha chiesto del denaro: al rifiuto dell’uomo, l’ha colpito con un pugno alla nuca. La vittima ha chiesto aiuto alla polizia.