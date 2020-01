Prende a schiaffi e pugni il direttore del ristorante: arrestato l’ex dipendente

E' successo sabato sera in via Bellezia, a Torino

Licenziato alcuni giorni prima, non contento per l’accaduto, è ritornato nel locale dove aveva lavorato e qui ha minacciato il direttore tentando di rapinarlo. Il fatto è accaduto sabato sera in un ristorante di via Bellezia a Torino.

AGGREDISCE IL DIRETTORE

L’uomo, un italiano di 41 anni, si è recato a cena nel ristorante con un gruppo di amici. Quando ha visto il responsabile in sala, gli si è avvicinato con fare minaccioso, lamentando un ammanco di soldi nella liquidazione.

CERCA DI RUBARE I BRACCIALI

Alle spiegazioni fornite dal direttore, l’ex dipendente ha reagito prendendolo ripetutamente a schiaffi e pugni. Nella colluttazione, ha afferrato il braccio della vittima ed ha tentato di sottrarle i bracciali di valore che aveva addosso.

ARRESTATO DALLA POLIZIA

Qualcuno ha allertato le forze dell’ordine ed in men che non si dica, una pattuglia della squadra volante è giunta sul posto: il 41enne è stato immobilizzato e arrestato con l’accusa di tentata rapina.