Prende la rampa e si ribalta: disabile al pronto soccorso

VIA BIOGLIO La vittima: «Montascale fuori uso». Ma per Atc non ci sono guasti

E’ uscito di casa, è sceso nel garage per prendere il montascale ma trovandolo fuori uso si è visto costretto a imboccare la rampa utilizzata dalle auto. Una scelta obbligata con un finale quasi tragico. Sì perché Mario, disabile di 70 anni, non ha fatto in tempo ad arrivare al cortile interno delle case popolari di via Bioglio, nel quartiere Barriera di Milano in cui vive.

La sua carrozzina, infatti, si è ribaltata e lui è finito a terra, con tre costole incrinate e una caviglia gonfia. In suo aiuto è arrivata una residente che lo ha aiutato a rimettersi in piedi. Piero, così, è tornato a casa ma in serata il dolore lo ha costretto a una visita forzata all’ospedale San Giovanni Bosco dove i medici gli hanno diagnosticato anche un leggero trauma cranico.

«Ho passato un brutto momento – racconta l’uomo – e ho temuto per la mia stessa vita. La colpa è dell’ascensore dei disabili: è sempre rotto a causa degli atti vandalici. Poi qui in garage gira sempre brutta gente». Con il povero Mario, ancora dolorante nonostante siano passati diversi giorni, si schierano anche gli altri cittadini del palazzo.

Come Benedetto che mostra l’ascensore riservato ai portatori di handicap «con la porta sempre aperta, si dovrebbe usare la chiave invece qualcuno l’ha forzata». Non è la prima volta, però, che le famiglie delle popolari di via Bioglio alzano la voce per lamentarsi delle condizioni dei garage e dei montascale. «Sono anni che ci lamentiamo per i soliti problemi».

All’agenzia delle case popolari, tuttavia, non risulta nessun guasto. Un mistero. «I tecnici – spiegano da Atc – hanno verificato, anche a seguito della segnalazione del signore, e l’impianto funziona correttamente. È probabile che non sia compatibile con il mezzo elettrico che lui usa per spostarsi (più largo di una carrozzina standard) e che quindi non riuscendo ad entrare non possa mettersi in funzione».