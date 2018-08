Prende la scossa da un macchinario, operaio della Raspini finisce in ospedale

L'uomo, un addetto agli insaccati, non ha mai perso conoscenza. E' stato ricoverato al San Luigi di Orbassano in codice giallo

Incidente sul lavoro, oggi in via Piscina a Viotto di Scalenghe, in Val Chisone. Un operaio dell’azienda alimentare Raspini è stato investito da una scarica di elettricità proveniente da un macchinario.

LE SUE CONDIZIONI NON SEMBRANO GRAVI

L’uomo, un addetto agli insaccati, è stato immediatamente soccorso dai suoi stessi colleghi e quindi affidato alle cure del 118. Non ha mai perso conoscenza. Trasportato in elicottero all’ospedale San Luigi di Orbassano è stato ricoverato in codice giallo: le sue condizioni non sembrano gravi.

VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme con i carabinieri della stazione di Vigone e gli ispettori dello Spresal, sono ora al lavoro per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente e svolgere accertamenti sul macchinario.