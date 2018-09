Ha sferrato, senza alcun motivo, un pugno in piena faccia a un uomo seduto su una panchina. Un italiano di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia a Torino per resistenza e tentate lesioni a pubblico ufficiale.

A dare l’allarme è stato un residente di Borgo Rebaudengo, che ha assistito alla scena avvenuta nei giardini di via Troya e via Cogne. Per tentare di sfuggire all’arresto il 41enne si è scagliato contro i poliziotti e ha fratturato una mano ad un agente.