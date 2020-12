Preparatevi al ciclo vibrazionale

Pensavo che dopo la figuraccia di non aver saputo prevedere la pandemia di Covid gli oroscopanti si sarebbero chiusi in convento con voto perpetuo di silenzio. E invece no, a fine anno rieccoli. Uno dei più illustri (di cui non farò il nome neanche sotto tortura) così scrive: “dopo un 2020 particolare potremmo forse essere a un punto di svolta non solo contingente ma epocale. Il 21 dicembre passeremo dall’era dei pesci a quella dell’acquario seguendo la precessione degli equinozi ciclica ogni 2160 anni. Inoltre si verificherà un allineamento molto raro noto come la Grande Congiunzione, ossia Giove e Saturno saranno sullo stesso grado dello zodiaco dopo circa 800 anni. Stiamo entrando in un nuovo ciclo vibrazionale. Speriamo bene”. Una supercazzola prematurata con scappellamento galattico così nebulosa che al suo confronto quelle di Tognazzi in “Amici miei” erano perle di logica. Il disastro del 2020 non viene ammesso nella sua vastità planetaria, ma edulcorato e stemperato nell’aggettivo “particolare”. Sulla sua evoluzione, sulla sua fine, silenzio totale. Il gatto che si è scottato sulla stufa accesa non ci sale più sopra neanche quando è spenta. Adesso mettono le mani avanti col forse e col condizionale “potremmo” e restano vaghi su qualsiasi dettaglio. Solo la solita supercazzola (contingente… epocale… precessione… allineamento… grande congiunzione… ciclo vibrazionale) come piace tanto ai gonzi, e la conclusione insolita: “speriamo bene”. Speriamo? Ma allora la rupia del 2020 è servita! Dovevano tacere e invece osano ancora parlare, ma non dicono più cosa succederà. Solo cosa possiamo sperare. Darmagi che la genta lo sapia già senssa da manca ‘d lor (peccato che la gente lo sappia già anche senza di loro).

