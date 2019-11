“Presa a pugni e calci perché lesbica”: la denuncia schock di una 15enne a Torino

Aggredita perché lesbica. E’ la denuncia shock di una 15enne che ha raccontato di essere stata presa a pugni e calci, martedì scorso, all’uscita della stazione della metro di Porta Nuova, perché aveva indosso abiti maschili. La giovane, secondo l’Arcigay Torino che ha diffuso la notizia, avrebbe riferito di essere stata pestata da un passante mentre stava andando a prendere il bus per andare a scuola.

PRESA A PUGNI E A CALCI

L’aggressore, un giovane sotto i 30 anni, prima l’avrebbe apostrofata in malo modo dicendole che era una femmina e non doveva andare in giro conciata come un maschio, poi le avrebbe urlato in faccia che era “lesbica” e, infine, quando la ragazza ha provato ad abbozzare una risposta, prima l’avrebbe colpita con un pugno in faccia e poi sferrandole dei calci nel costato.

MEDICATA IN OSPEDALE

A quel punto, sempre secondo il racconto della vittima, la 15enne sarebbe fuggita via, prendendo il bus e recandosi a scuola. Quando però è rientrata a casa, i familiari hanno notato l’occhio viola e l’hanno accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Molinette dove la giovanissima è stata medicata. E è lì che è stata sporta denuncia contro ignoti.

LA DENUNCIA DELL’ARCIGAY

“Non è il primo caso di violenza a sfondo lesbofobico di quest’anno in città”, denuncia Riccardo Zucaro, presidente dell’Arcigay Torino, che ha espresso “piena solidarietà” e sostegno alla giovane.

CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

“Da anni, lottiamo contro le discriminazioni e la violenza – ha aggiunto il presidente dell’Arcigay di Torino -. Chi incarna i principi di una cultura patriarcale e machista esercita con sempre maggiore violenza un’azione di oppressione nei confronti di chi non si colloca in ruoli precisi, a volte sfociando in aggressioni fisiche. Per questo – ha proseguito Zucaro – vogliamo denunciare l’accaduto e muoverci il più possibile per arginare questi fatti”.

SOSTEGNO ALLA GIOVANE VITTIMA

“Alla giovane – ha ribadito ancora il presidente dell’Arcigay – va la nostra piena solidarietà e il nostro sostegno, condividendo la sua rabbia. Le porte della nostra associazione sono sempre aperte”.

L’INTERVENTO DELL’ASSESSORE GIUSTA

Sulla vicenda è intervenuto anche l’assessore ai Diritti della Città di Torino, Marco Giusta. “Torino – ha detto – vorrebbe liberarsi una volta per tutte dalle discriminazioni, che però tornano fuori ogni volta creando nuove correlazioni, come in questo caso, dove tra lesbofobia e violenza di genere il confine è labile. L’unica vera soluzione è una legge nazionale, che garantisca non solo la persecuzione del reato, ma crei una trasformazione culturale diffusa, a iniziare dalle scuole”.

TRISTE CHE NESSUNO SIA INTERVENUTO

“Nel frattempo proviamo a costruire una società che non resti ferma quando vede un gesto di discriminazione e violenza”, ha concluso Giusta dicendosi “personalmente e istituzionalmente rattristato dal fatto che nessuno sia intervenuto in difesa della giovane a cui sono vicino”.

ROSSO: GRAVE EPISODIO DI IGNORANZA

“E’ un grave episodio di intolleranza e prima ancora di ignoranza. Ci troviamo di fronte a un atto che ferisce la libertà di coscienza individuale nella sua sfera più profonda: un gesto di prevaricazione che non deve trovare alcuna forma di giustificazione”. E’ il pensiero di Roberto Rosso, assessore ai Diritti civili della Regione Piemonte. “Esprimo la mia vicinanza alla giovane” ha aggiunto l’esponente della giunta Cirio. “Sono lieto di poterla incontrare e auspico che il responsabile venga individuato e chiamato a rispondere del suo gesto” ha concluso.