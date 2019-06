In presa diretta viene meglio

E alla fine la Sea Watch è entrata nelle acque territoriali italiane. Al momento in cui ne scrivo, è ancora fuori dal porto di Lampedusa e non so se gli uomini e le donne che ha a bordo potranno scendere, né quali conseguenze ci saranno per la decisione del capitano di violare il blocco imposto dalle autorità. Immagino che lei invece le conseguenze le avesse ben presenti (e anche gli avvocati della Ong) e ha fatto la sua scelta. Per buona parte della giornata, tra dirette Facebook ministeriali e aggiornamenti del popolo del Web ed exploit dei soliti leoni da tastiera, ho avuto la sensazione di trovarmi di fronte a un assurdo videogame, dove mi sarei aspettato almeno la presa di posizione del capo del governo, se non proprio di quello dello Stato. Un braccio di ferro internazionale (eh sì le accuse all’Europa non sono mancate, quelle sono un must per ogni occasione, come un blazer scuro) in presa diretta. Uno spettacolo per tutti, da qualunque parte della barricata ideologica ci si trovi. Non c’erano invece foto strazianti, come quella di padre e figlia tra Usa e Messico, per il corpo restituito da quel cimitero che è il Mediterraneo e finito in una rete di pescatori. Non ci sono state le dirette Facebook per gli oltre duecento che, alla spicciolata, sono sbarcati a Lampedusa, con l’ultimo barchino che ha sorpreso anche lo schieramento che teneva d’occhio la SeaWatch. La solita storia del dito e della luna. A volte anche in diretta.