Presa la banda dei ladri con i guanti bianchi: svaligiavano le villette senza lasciare tracce

Per i carabinieri della compagnia di Venaria sono la “banda dei guanti bianchi”. Perché hanno agito proprio con quei guanti. Per non lasciare tracce agli inquirenti che potessero portare a loro. Ma quei tre macedoni, di 37, 38 e 58 anni, residenti ad Alessandria, martedì sera attorno alle 22 non hanno fatto i conti con una donna, che ha visto la scena – tra via Trento e via Rossini – e non si è fatta prendere dalla paura, chiamando subito il numero unico di emergenza “112”: «Ho visto entrare in una villetta tre ladri, avevano i guanti bianchi».

In pochi secondi, in via Trento sono arrivate sei pattuglie dei carabinieri della compagnia di Venaria, pronti ad accerchiare quella casa e a mettere le manette ai polsi dei tre “topi d’appartamento”, che nel frattempo erano già riusciti a far razzia all’interno della villetta e a gettarsi in auto per darsi alla macchia. Ma tutto è risultato vano, perché i militari coordinati dal capitano Giacomo Moschella sono riusciti a braccarli. Dopo la perquisizione di rito, sono stati sequestrati tre orologi, un braccialetto in metallo di colore argento, una chiavetta usb, una chiave meccanica e due paia di guanti in stoffa di colore bianco. La proprietaria della villa, la cui porta d’ingresso è risultata forzata, che non era in casa al momento del furto, ha riconosciuto come suo uno dei tre preziosi orologi.

Per i carabinieri, la banda con molta probabilità ha effettuato altri furti in quella zona nella stessa giornata e serata. Per questo motivo le indagini sono in corso. E ora i militari vogliono capire se i tre facciano parte della medesima banda che da tempo sta razziando, a più riprese e in diversi orari, nelle abitazioni di tutti i quartieri della Reale, nessuno escluso. Una situazione che stava esasperando, non poco, i residenti, e che già in passato

avevano minacciato la volontà di dare vita a vere e proprie ronde per la città.