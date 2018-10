Presidio dei lavoratori Hag e Splendid a Torino, caffè offerto ai passanti

Serie di incontri a Palazzo Lascaris per cercare di difendere lavoro e stabilimento

Caffè in piazza a Torino, di ottima qualità. Offerto a chi passa, senza chiedere nulla in cambio. Potrebbe sembrare una buona notizia, invece non lo è. Perché è un caffè amaro quello offerto e bevuto davanti a Palazzo Lascaris, sede del consiglio regionale del Piemonte, dai lavoratori dello stabilimento di Andezeno.

Uno stabilimento che per decenni è stato lo storico luogo di produzione di Hag e Splendid, due marchi tra i più celebri in Italia, e che tra qualche settimana dovrebbe chiudere i battenti, come annunciato dai vertici aziendali di JDE.

I 57 dipendenti hanno organizzato in mattinata un presidio per chiedere alle istituzioni di mobilitarsi in favore del loro posto di lavoro e della conservazione del sito produttivo. “Ci hanno annunciato la decisione da un giorno all’altro”, la denuncia dei lavoratori attesi da un incontro con i rappresentanti del consiglio. Più tardi, poi, l’incontro coi sindacati.