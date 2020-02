Presidio fisso della Polfer nelle stazioni più a rischio

A parlare sono i dati, e la maglia nera, secondo la Polfer, va alle stazioni di Chivasso, Avigliana, Sant’Antonino di Susa e Borgone. Sono questi gli scali ferroviari dove negli ultimi mesi sono stati consumati il maggior numero di reati, ma anche atti di teppismo e di vandalismo che hanno creato non pochi danni alle strutture e agli arredi. Per tale motivo il compartimento di Torino della Polizia Ferroviaria ha deciso di intensificare i controlli in questi scali e, se necessario, di predisporre dei presidi fissi, «a tutela degli utenti, ma anche delle stesse strutture».

Se si esclude la stazione di Chivasso, dove i fatti criminali sarebbero di levature maggiore (furti, tentativi di rapina o borseggi), gli altri scali, considerate le dimensioni modeste, sono stati spesso teatro di azioni vandaliche, ma anche di reati contro la persona, quali tentativi di violenza carnale. Infatti si tratta di presidi ferroviari abbastanza isolati che non sempre, di giorno e di notte, vengono sorvegliati.

Negli ultimi mesi alla Polfer sono giunte numerose segnalazione, tanto che si è decisa una diversa strategia di sicurezza. In uno degli ultimi pattugliamenti, ad esempio, i poliziotti sono riuscire a bloccare e poi a multare un gambiano di 19 anni, perché sorpreso mentre attraversava i binari. Il giovane è anche stato segnalato in Prefettura perché trovato in possesso di diversi grammi di marijuana, confezionata in tre involucri nascosti dentro un borsello.

I pattugliamenti e i presidi fissi in quelle stazioni, consentiranno anche un maggior controllo lungo i binari della ferrovia, spesso teatro di incidenti, come accaduto due settimane fa ad Avigliana quando una ragazza è stata investita da un treno, o di atti anticonservativi che in maggioranza avvengono sui binari che corrono in Val di Susa o tra Chivasso e Torino.