Preso a sprangate il pulmino dello staff del Milan: arrestati due tifosi della Juve

Un pulmino sul quale viaggiava parte dello staff del Milan è stato preso letteralmente d’assalto a Torino, ad un semaforo, si ipotizza da alcuni ultrà. E’ accaduto all’altezza di Corso Scirea all’angolo con Corso Vercelli, nei pressi dello Juventus Stadium, dove questa sera, a partire dalle 20,45, è in programma il big match tra bianconeri e rossoneri. Sull’episodio indaga la Digos.

NESSUNO E’ RIMASTO FERITO

All’interno del mezzo erano presenti l’autista e due membri dello staff del Milan, rimasti illesi. Il pulmino, partito dall’hotel in centro a Torino dove alloggia la squadra di Gattuso per portare allo stadio lo staff milanista, stava rientrando in albergo prima dell’aggressione, che ha provocato la rottura di uno dei finestrini.

DUE TIFOSI DELLA JUVE ARRESTATI.

In manette sono finiti P.A. (43) e L.G. (19), nei confronti dei quali scatterà anche il Daspo. Le indagini della polizia proseguono per identificare gli altri partecipanti all’aggressione.