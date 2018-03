Preso a sprangate il pulmino dello staff del Milan, sul caso indaga la Digos

Un pulmino sul quale viaggiava parte dello staff del Milan è stato preso letteralmente d’assalto a Torino, ad un semaforo, si ipotizza da alcuni ultrà, ancora non identificati. E’ accaduto all’altezza di Corso Scirea all’angolo con Corso Vercelli, nei pressi dello Juventus Stadium, dove questa sera, a partire dalle 20,45, è in programma il big match tra bianconeri e rossoneri. Sull’episodio indaga la Digos.

NESSUNO E’ RIMASTO FERITO

All’interno del mezzo erano presenti l’autista e due membri dello staff del Milan, rimasti illesi. Il pulmino, partito dall’hotel in centro a Torino dove alloggia la squadra di Gattuso per portare allo stadio lo staff milanista, stava rientrando in albergo prima dell’aggressione, che ha provocato la rottura di uno dei finestrini.