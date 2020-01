Preso in Francia dopo la fuga: estradato in Italia il torinese accusato di abusi e violenze su bimbi disabili [VIDEO]

Arrestato in Francia l’8 gennaio, è stato estradato in Italia M.C., il torinese di 69 anni accusato di violenza sessuale aggravata. L’uomo si era rifugiato a Chambéry, commettendo però un errore: si è presentato in un ufficio della locale polizia per pagare una multa, è stato riconosciuto ed è finito in manette.

Autista volontario di uno scuolabus di una cooperativa torinese, secondo l’accusa ha commesso – nel periodo compreso tra il 2018 e il 2019 – violenze sessuali nei confronti di bambini portatori di handicap, tutti extracomunitari verso i quali non avrebbe avuto alcuna remora nell’allungare le mani e nel perpetrare le peggiori nefandezze.

LE INDAGINI E LA FUGA

Le indagini, particolarmente delicate e durate alcune settimane, avevano consentito ai poliziotti di mettere insieme prove inconfutabili, tanto che nei confronti del 69enne era stato spiccato un decreto di fermo. Ma l’uomo, anticipando di pochi minuti gli agenti che lo attendevano davanti alla sua abitazione torinese, era riuscito a rendersi irreperibile e a fuggire dall’Italia.

Da quanto reso noto dalla polizia francese, l’ex autista di scuolabus aveva preso dimora in un piccolo centro nei pressi di Chambéry, nell’Isère vicino a Sassenage, ospite di un conoscente. Quando ha commesso la leggerezza di presentarsi presso la stazione della polizia locale, non immaginava che la sua foto segnaletica e l’ordine di carcerazione internazionale erano già state trasmesse a tutte le polizie europee. Per lui è stata la fine di una fuga senza speranza.

Ieri M. C. è tornato in Italia ed è stato condotto in carcere.

