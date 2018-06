Preso pusher della Torino bene. In via Villa della Regina la sua base operativa

Il 39enne è stato visto più volte uscire dalla palazzina. Rinvenuti vari tipi di stupefacenti e soldi in contanti

Ottima attività investigativa degli agenti del Commissariato di via Sabaudia

Aveva la propria base in prossimità del Borgo Po, cuore della zona bene di Torino. Un’attenta attività investigativa degli agenti del Commissariato di via Sabaudia ha consentito l’arresto di un pusher 39 anni.

L’uomo utilizzava un appartamento di via Villa della Regina come base e deposito di droga.

Lo spacciatore, che aveva mantenuto la sua residenza fuori Torino per sviare i controlli, è stato più volte notato uscire dalla palazzina, incontrare diverse persone per poi far rientro, spesso a bordo del suo motoveicolo.

Giovedì sera gli agenti lo hanno fermato mentre stava rientrando nell’alloggio. Nelle sue tasche sono state rinvenute 21 dosi di cocaina, 250 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita, e un telefono cellulare.

La perquisizione domiciliare ha consentito ai poliziotti di rinvenire 360 euro, 3 confezioni contenenti marijuana per quasi 300 grammi, 1 coltello a serramanico, 1 paio di forbici oltre a diverse buste in nylon utilizzate per confezionare la sostanza stupefacente.

Mentre, all’interno del box di pertinenza la polizia ha rinvenuto 2 bilancini di precisione. Il pusher è stato tratto in arresto dagli agenti dell’Ufficio Investigativo del Commissariato “Borgo Po”.