«E presto girerò un film su Umberto Bossi»

Una giovane sceneggiatrice e distributrice a Berlino: ospite della selezione Berlinale Talents (unica donna tra i cinque italiani in un gruppo di 255 persone), Zelia Zbogar ha raggiunto la Germania da Torino, dove si è formata nel cinema diventando uno dei più interessanti “profili” del panorama europeo. Lavora per la torinese EIE Film ma è anche distributrice indipendente, autrice di podcast e soprattutto sceneggiatrice: «In questo periodo sono molto impegnata con il personaggio di Umberto Bossi», spiega. «Insieme al regista di “18 regali” Francesco Amato ho scritto un documentario su di lui, “Umberto B.”, che ora stiamo trasformando in un film, insieme a Enrico Audenino».

Sarà un lavoro decisamente originale, ideato su tre livelli: «Il primo si svolge in un teatro di posa in cui si stanno cercando attori per un ipotetico progetto da realizzare su Bossi; il secondo livello è costituito da interviste a collaboratori ed esperti del vero leader della Lega; il terzo, infine, è realizzato con filmati di repertorio. Quello che vogliamo ne esca fuori è il ritratto di un uomo un po’ cialtrone che ha sempre cercato il successo, prima di trovarlo nella politica».

Il presente è a Berlino, scelta tra oltre 3400 candidati da tutto il mondo. «Non me lo aspettavo, davvero. Quando mi hanno chiamato, del gruppo di italiani conoscevo solo il regista Beniamino Barrese, gli altri li ho incontrati qui. Martedì ho avuto l’onore di intervenire a un incontro insieme a rappresentanti internazionali di grandi realtà come Netflix: avevo un po’ di ansia, lo ammetto, ma è andata molto bene».

Un calendario fitto ma proficuo quello pensato per i Berlinale Talents: «Possiamo seguire incontri mirati ma anche i film del festival, proiezioni e workshop. Questo evento si fonda soprattutto sul networking, sul fare rete: posso farmi conoscere e conoscere più persone possibili in vista di futuri progetti».