Mentre il prete celebra messa i ladri rubano nella canonica

I ladri non si prendono una pausa neanche a Natale. Ne sa qualcosa don Andrea Notario, parroco della chiesa di San Desiderio Martire a Fiano. Mentre lui officiava la Santa Messa, la sera di Natale, ignoti hanno scardinato la porta d’ingresso della casa parrocchiale, in via Borla, per poi razziare i soldi trovati durante il raid, pari a circa 3mila euro. È stato lui stesso a comunicarlo attraverso Facebook, subito dopo aver sporto denuncia ai carabinieri della locale stazione.

«La nostra parrocchia ha avuto una sgradevole visita per Natale. Alla sera durante la Messa delle 18, i ladri hanno rubato nella casa parrocchiale. Hanno rubato principalmente soldi: le collette delle offerte di domenica e di Natale, la riserva per i poveri, quella dell’oratorio, i miei personali, quelli del riscaldamento. Per un totale di circa 3mila euro». Per il don, i ladri volevano svaligiare la cassaforte, come già avvenuto in altre parrocchie dell’hinterland torinese. «Ma la cassaforte qui a Fiano non c’è», precisa ancora attraverso il noto social.

E per entrare hanno arrecato qualche danno alla porta di ingresso e, all’interno, a un armadio a muro. «Quando sono tornato a casa, dopo la messa, ho trovato tutti i cassetti aperti, tutte le scatole sotto sopra. È vero, siamo assicurati. E spero di riavere una parte del denaro. Ma non è stato piacevole». Il sacerdote spiega anche il perché del post su Facebook: «Per trasparenza e condivisione con i parrocchiani, amici, associazioni e collaboratori della parrocchia. Si è sparsa la voce ed era giusto che fossi io in persona a confermare quanto successo».

E oltre a ringraziare «carabinieri e agenti di polizia locale per quello che stanno svolgendo», don Andrea spera che i ladri «si ravvedano per il grave danno che hanno arrecato. Quei soldi per noi erano importanti per dare una mano ai più bisognosi e alle quotidiane attività della nostra chiesa, oratorio compreso».