Prima il sopralluogo, poi il furto in casa: beccati due topi d’appartamento

Come ladri erano particolarmente “attrezzati”. Prima, infatti, effettuavano sopralluoghi, poi entravano in azione, indisturbati. E svaligiavano gli appartamenti. Il loro giochetto, però, è stato notato da un testimone. E per una coppia di topi d’appartamento originaria dell’Est Europa, sono scattate le manette. E’ accaduto venerdì notte in corso Sebastopoli a Torino. I ladruncoli sono finiti nella rete tesa da una pattuglia di agenti della Squadra Volante allertata da un condomino che aveva riconosciuto in loro i due sconosciuti che pochi giorni prima erano stati visti armeggiare accanto alle porte degli appartamenti di quello stabile.

SMASCHERATI DA UN TESTIMONE

I due, evidentemente, avevano effettuato un sopralluogo nel palazzo di corso Sebastopoli e avevano variato la posizione dei defender delle serrature affinché potessero avere certezza della presenza o meno di persone all’interno degli appartamenti, essendo periodo di esodo estivo, per poi tornare e depredare i locali. In quell’occasione il testimone aveva informato la Centrale Operativa, ma gli agenti giunti sul posto non avevano riscontrato la presenza di nessuno.

IN DUE CUSTODIE IL NECESSAIRE PER LO SCASSO

Questa volta, i poliziotti sono riusciti a fermare i due ladri beccandoli appena usciti dallo stabile. Gli stranieri, notata la presenza dei poliziotti, si sono immediatamente disfatti di due grandi custodie, contenenti innumerevoli grimaldelli e chiavi alterate di vario tipo, nel tentativo di eludere il controllo di polizia. Nello specifico gli astucci contenevano chiavi neutre, lastrine di materiale plastico, cacciaviti, torce, stampi con sagoma di chiave in gomma e grimaldelli e chiavi di varia foggia.

AVEVANO FORNITO IDENTITA’ FASULLE

I due stranieri, con precedenti a carico e numerosi alias, hanno mostrato agli agenti passaporti alterati e patenti di guida false in quanto interamente contraffatte, come confermato dagli accertamenti effettuati da personale della Scientifica esperto in falso documentale. I due ladri, dalla false identità russe e con diversi alias, sono stati arrestati per i reati di tentato furto in abitazione in concorso, falsa attestazione delle proprie generalità e possesso e fabbricazione di documenti falsi.