Prima uscita stagionale per il Toro: 14 gol in amichevole, cinquina del “Gallo”

Contro la Bormiese nel ritiro in Valtellina

Cinquina del “Gallo” Belotti contro la Bormiese nella prima delle tre amichevoli stagionali in programma per il Torino nel ritiro in Valtellina.

DOPPIETTE PER IAGO FALQU, BUTIC E ACQUAH

Per la formazione granata a segno anche Iago Falque, Butic e Acquah – tutti autori di una doppietta – Lukic, Berenguer, Acquah e Ferigra, con un gol a testa.

LA SODDISFAZIONE DI MAZZARRI

“Da questo primo test ho ricevuto ottime impressioni” è stato il commento del tecnico Walter Mazzarri che poi ha aggiunto: “abbiamo cercato di fare quanto provare in questi primi giorni di ritiro. E’ stata una settimana con carichi di lavoro importanti, oggi, però, nessuno ha mollato e tutti hanno dato il massimo: per questo motivo sono molto soddisfatto” .

IL GALLO E’ MOLTO CARICO

L’allenatore granata ha parlato anche dei singoli: “Ho voluto provare Meité e Lukic nel ruolo di mezzala, per loro inedito, perché voglio capire se possono svolgere tale compito”. Per quanto concerne la possibilità che Iago Falque possa giocare come seconda punta “sta facendo molto bene. Ha compreso subito i movimenti nel 3-5-2 e”. Infine una carezza al “Gallo”, autore di cinque gol: “l’ho visto molto carico, anche di testa, e questo lascia ben sperare”.