Prima volta in Champions per un arbitro donna: la Frappart dirigerà Juve-Dinamo Kiev

Il fischietto francese ha già diretto la finale di Supercoppa europea nel 2019 e in ottobre ha esordito in Europa League

Prima volta anche in Coppa dei Campioni. Sarà la francese Stephanie Frappart la prima donna arbitro di una partita di Champions League maschile. La 37enne direttrice di gara è stata, infatti, designata per dirigere il match tra Juve e Dinamo Kievo in programma allo Stadium mercoledì sera.

I RECORD DELLA FRAPPART

La Frappart, tra l’altro, ha già stabilito altri “record”: è stato infatti il primo fischietto donna ad arbitrare in campionato francese, poi ha diretto la finale di Supercoppa europea nel 2019 e, infine, lo scorso ottobre ha esordito in Europa League.