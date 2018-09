I primi 60 anni della parrocchia. Tre giorni di festa nel quartiere

Gli addobbi e lo striscione sono già fuori da qualche giorno e nel quartiere è quasi tutto pronto per il grande evento. Fa cifra tonda la chiesa Madonna della Guardia di via Monginevro, in Borgata Lesna, che nel weekend spegnerà 60 candeline e le celebrerà con una tre giorni di festa tra mercatini, esposizioni, pranzi e spettacoli musicali. «Siamo molto felici di accogliere una comunità che ha sempre sostenuto le nostre iniziative – spiega padre Zeno Carcereri, il parroco – e alla fine distribuiremo ai parrocchiani un giornalino contenente l’ultima decade della nostra storia, proprio com’è stato fatto nel 2008 in occasione dei 50 anni». Una storia che, a dire il vero, inizia alla fine degli anni ‘30, quando i frati minori conventuali, appartenenti all’ordine di San Francesco, acquistano il complesso settecentesco di villa Lesna, dove già c’era una piccola cappella. Quindi, a guerra finita, l’avvento del boom economico porta alla costruzione di numerosi palazzi e a un significativo aumento demografico. Ed è in quel momento che nella borgata si avverte il bisogno di una nuova chiesa, la cui costruzione inizia appunto nel 1958. Nel corso degli anni la vita della parrocchia si lega sempre di più a quella del quartiere, tra le collaborazioni con le vicine scuole e i gemellaggi con altre comunità francescane all’estero. Oggi la parrocchia è coinvolta con la succursale dell’istituto Albe Steiner nell’ambito del progetto Mad, che impegna gli studenti nella riqualificazione delle periferie. Da quattro anni è poi attivo il gemellaggio con i frati del convento cileno di Curicò, città di 100mila abitanti a sud della capitale Santiago. «Un viaggio in Cile? Ci hanno invitato, prima o poi lo faremo» sorride padre Zeno. Tornando alle celebrazioni per i 60 anni, la festa inizierà venerdì alle 21 con la veglia di preghiera. Sabato, invece, dalle 15.30 sono in programma il mercatino dei giocattoli e due esposizioni, rispettivamente i disegni delle scuole primarie e le opere dell’istituto Steiner, ma ci saranno anche tanti giochi e l’apertura dello stand gastronomico. E alle 21, lo spettacolo musicale della Comfra. I festeggiamenti si chiuderanno domenica, con la messa e il pranzo in compagnia dei vecchi parroci.