I primi ventotto anni del Birichin: «E io festeggio online con i Vip»

Nell’allucinante valzer di aperture e chiusure che, come una fisarmonica impazzita, sta gestendo il destino in particolare del mondo della ristorazione, si incrociano tante realtà e storie diverse. Come quella del Birichin, il ristorante di via Monti 6 a Torino guidato da chef Nicola Batavia, che si appresta a chiudere da domani come tutti i suoi colleghi e che allo stesso tempo si avvicina a una data importante. Il 4 marzo, prossimo, infatti festeggerà i suoi 28 anni e, per la prima volta nella sua storia, lo farà online e, ovviamente, in stile delivery. L’unico modo rimasto ai tempi del Covid per mettere le gambe sotto un tavolo, anche se di casa propria, ma gustando i migliori piatti della ristorazione piemontese.

«Esatto – spiega Batavia – non ho nessuna intenzione di rinunciare a celebrare i miei 28 anni a causa della zona arancione e per questo motivo ho pensato a un’iniziativa che coinvolgerà Torino». O meglio, i Vip piemontesi. Batavia, infatti, è già al lavoro da giorni per consegnare a casa di 28 personaggi illustri altrettante confezioni contenenti gli ingredienti per un risotto alla crema di zucca con croccanti e l’immancabile uovo. Il pezzo forte delle sue ricette gourmet. Nella confezione, inoltre, ci sarà un video in cui lo chef in persona spiegherà agli aspiranti cuochi come cucinare. Le stesse istruzioni saranno dispensate anche sulle pagine social del Birichin.

Il box delivery con tanto di chef “virtuale” in cucina è l’arma vincente con cui Batavia ha affrontato questo lungo anno di chiusure. «Esatto, io sono sempre pronto a sperimentazioni di questo tipo – spiega – e anche prima del lockdown avevo iniziato a dilettarmi in esperienze nuove come i corsi di cucina a casa della gente». Le persone coinvolte nel regalo di compleanno, inoltre, sono invitate a inserire sui social, se lo vorranno, il momento della preparazione del risotto di Batavia.

Ma chi sono i 28 Vip scelti per questa sorta di show interattivo? Si va da Arturo Brachetti a Ugo Nespolo, da Oscar Farinetti a Giuseppe Lavazza, da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo a Claudio Marchisio e Giorgio Marsiaj. Insomma, la Torino della cultura e delle istituzioni che si ritroverà virtualmente intorno allo stesso tavolo. Il Birichin, cui si aggiunge anche il bistrot The Egg al suo interno, continueranno a essere attivi con servizio di delivery anche in zona arancione.