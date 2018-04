Primo giorno per le strisce blu. E i parcheggi rimangono vuoti

CUORGNÈ Automobilisti in fuga dalle aree di sosta a pagamento in piazza

Come d’incanto parcheggiare nelle piazze Martiri, Rubuffo, Morgando, è diventato facile. Non sono sparite le auto a Cuorgnè, ma da ieri mattina sono arrivate le strisce blu e gli automobilisti preferiscono sostare altrove.

Una polemica alimentata dal “dilemma” dei parcometri che non sarebbero legali poiché non è possibile pagare con il bancomat come prevede una legge del 2016, tanto che si sta formando un comitato No-Strisce blu che sta organizzando una raccolta firme contro la scelta del Comune.

«Cuorgnè è quasi desertificata, i negozi chiudono, il commercio è morto e il Comune mette anche le soste a pagamento, proprio mentre altri paesi come Castellamonte le aboliscono. Ma ai nostri cosiddetti amministratori interessa veramente il futuro di Cuorgnè?». Tuona il neo comitato.

Le polemiche comunque non fermano la zona blu: da ieri mattina si paga, e da questo balzello non si salvano neppure i portatori di handicap: se vogliono parcheggiare nelle strisce blu, devono pagare. Un portatore di handicap ha telefonato in Comune, ottenendo «una risposta al limite dell’assurdo. Se gli spazi riservati sono occupati e metto l’auto negli stalli blu devo pagare il parcheggio altrimenti posso mettere l’auto in sosta vietata, purché non intralci la circolazione».

L’unica piazza occupata dalle auto, per necessità, è quella antistante l’ospedale. «L’argomento è ovunque oggetto di discussione, tra chi è contrario e chi è favorevole, solitamente quest’ultimi ne richiedono l’istituzione ma poi restano nell’ombra. Al netto di questo dobbiamo però assumerci come amministrazione oneri ed onori delle scelte che facciamo, come quella di attuare in fase sperimentale l’istituzione di un numero minimo di stalli» commenta il sindaco Beppe Pezzetto.