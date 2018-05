PRIMO MAGGIO. Appendino: “La sicurezza è una priorità”

Priorità alla questione sicurezza. E’ quanto detto dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino, in occasione del corteo del Primo Maggio partito da piazza Vittorio e diretto in piazza San Carlo.

“Il tema sicurezza deve essere al centro, non solo nei luoghi di lavoro, ma anche nelle scuole e nei luoghi pubblici” ha dichiarato Appendino. Il primo cittadino del capoluogo piemontese ha poi aggiunto: “Ogni Primo Maggio lo si vive in modo diverso. Questo è un anno molto significativo per Torino: il pensiero va, fra i tanti, al caso Thyssen a dieci anni dalla tragedia”.