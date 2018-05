Primo Maggio, più di ventimila sfilano nelle vie del centro per un corteo senza disordini

In piazza San Carlo gli antagonisti occupano il palco. In piazza Solferino, rider e studenti protestano contro Eataly. Ma la questura precisa: "Nessun problema di ordine pubblico"

Si è concluso in piazza San Carlo il corteo del primo maggio a Torino, a cui hanno preso parte più di ventimila persone, secondo i dati forniti dalla questura. A comizio terminato, gli attivisti dello “spezzone sociale” antagonista – un centinaio i manifestanti – è salito sul palco con un vero e proprio blitz e ha srotolato uno striscione su casa, reddito e servizi. “Entrare in piazza – ha detto uno speaker – è solo l’inizio. Ci vogliamo riprendere tutto, tutto quello che ci spetta”.

PROTESTA DI STUDENTI E RIDER CONTRO EATALY

Oltre alla protesta degli antagonisti, si segnala anche quella inscenata da un centinaio di manifestanti, tra i quali studenti e rider delle società di delivery food, i quali hanno manifestato davanti all’hamburgeria di Eataly, in piazza Solferino a Torino. Il gruppo ha acceso dei fumogeni, esponendo uno striscione con la scritta “Dall’alternanza lavoro al food delivery, sfruttamento made in Eataly”. Il locale è stato chiuso dai dipendenti, quindi i manifestanti si sono diretti in piazza San Carlo per unirsi al resto del corteo antagonista.

IL POST DEGLI STUDENTI SU FB

Poco dopo, sulla pagina Facebook degli studenti indipendenti e apparso questo post: “Questo è un luogo di sfruttamento, di lavoro sottopagato, dove riders, studenti in alternanza e studenti universitari sono costretti a lavorare per pochi euro all’ora. Luogo che si spaccia per l’eccellenza del Made in Italy ma che è solo una dei tanti luoghi del capitalismo”.

LA QUESTURA: NESSUNA CRITICITA’

A parte questi due episodi che, in ogni caso, non hanno dato adito a particolari problemi di ordine pubblico “nessuna criticità” si è segnalata durante il corteo del 1 maggio come ha osservato anche la Questura in una nota in cui ha precisato che “il dispositivo di ordine e sicurezza pubblica ha potuto controllare discretamente l’ordinato svolgimento della manifestazione senza riscontrare criticità per l’ordine pubblico”. La nota informa ancora che il questore, Francesco Messina, “si è complimentato con tutti i lavoratori delle forze di polizia impegnati a garantire che la celebrazione del I Maggio a Torino si svolgesse senza alcun problema per la sicurezza di tutti”.